У Литвина держат интригу

Представитель Блока Литвина Михаил СИРОТА высказывается за необходимость создания широкой коалиции в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СИРОТА сказал в прямом эфире телеканала “Интер”.

По его словам, коалиция в 230-240 голосов не является стабильной. «Потому что всегда будет угроза, что 150 депутатов сложат мандаты и парламента шестого созыва не будет, так как и пятого созыва. И в этом есть угроза не только парламентаризму, но и всей власти вообще”, - подчеркнул М.СИРОТА.

Он высказался за коалицию, в которой будет более 300 голосов. “Только широкая, конституционная коалиция дает возможность перспективной работы парламента”, - подчеркнул он. В то же время, М.СИРОТА не ответил на вопрос, к какой коалиции тяготеет больше Блок Литвина – к “помаранчевой” или “голубо-белой”.