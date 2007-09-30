Тимошенко утром обратится к Президенту

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО уже завтра обратится к Президенту с просьбой начать формирование коалиции и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время пресс-конференции в штабе БЮТ.

«Завтра утром я обращусь к Президенту с предложением начать формирование коалиции и правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, что демократические силы могут показать высокий класс формирования коалиции. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, после окончательного объявления результатов ЦИК за сутки-двое будет сформирована коалиция. «У меня нет сомнений, какая коалиция будет в парламенте», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.