Янукович и Ахметов “пьют чай и очень довольны”

В Партии регионов в ближайшее время намерены начать переговоры о создании коалиции и не исключают коалиции с “Нашей Украиной – Народной самообороной”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что Партия регионов как победитель выборов в ближайшие часы намерена начать соответствующие переговоры.

В свою очередь представитель партии Анна ГЕРМАН отметила, что сегодня рано говорить о том, что помаранчевые набрали достаточное количество голосов для создания парламентского большинства: “цыплят по поздней осени считают”.

А.ГЕРМАН скептически отнеслась к возможности создания помаранчевой коалиции. Она не исключила, что для этого “Нашей Украине” придется раствориться в БЮТ”.

Она допускает, что “неожиданно высокий результат” БЮТ может вынудить “Нашу Украину - Народную самооборону” создать коалицию “высшей цели”. “Наша партия никогда не говорит - никогда”, - подчеркнула при этом А.ГЕРМАН.

В то же время она отметила, что при условии, если выборы будут признаны демократическими, но “регионы” проигрывают - они нормально будут работать в оппозиции.

Она также опровергла наличие раскола между лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Ринатом АХМЕТОВЫМ - “они себе пьют чай и очень довольны результатами”.

Кроме того, в свою очередь кандидат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что последние результаты свидетельствуют, что Президент Украины проиграл, подписав свои четыре указа о роспуске парламента 5-го созыва.