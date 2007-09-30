Партия регионов уже думает о президентских выборах

Партия регионов готова участвовать в президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член политсовета Партии регионов, руководитель Секретариата премьер-министра Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня журналистам.

«Партия регионов имеет хороший опыт работы в оппозиции и после этого она добивается хороших результатов. Я хочу напомнить, что не за горами президентские выборы», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

По его мнению, политические силы, которые затеяли парламентскую кампанию в 2007 году, рассчитывали на существенное повышение роста своего собственного рейтинга перед президентской кампанией.

«Мы думаем об очередной президентской кампании, потому что нет оснований говорить о досрочной кампании», - подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН.

Он считает, что партия провела хорошую избирательную кампанию – открыто, прозрачно и демократично. «Мы надеемся, что именно по таким принципам будет осуществляться и подсчет голосов», - добавил он.

С.ЛЕВОЧКИН также предположил, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступит завтра на митинге своих сторонников, который состоится на Майдане Незалежности в Киеве.