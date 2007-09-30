Богословская возлагает надежды на последние два часа

В Партии регионов довольны результатами экзит-полов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член Партии регионов Анна ГЕРМАН на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, тот факт, что партию, которая год была у власти, поддержало больше избирателей, чем на прошлых выборах, свидетельствует о хороших перспективах партии в будущем.

В то же время она выразила убеждение, что реальный результат будет больше.

В свою очередь другой член партии Инна БОГОСЛОВСКАЯ посоветовала не преувеличивать значения экзит-полов, поскольку специфика их проведения не позволяет утверждать о 100-процентном результате. Так, по ее словам, сбор информации завершился в 20.00, тогда как участки закрылись на два часа позже и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам Национального экзит-пола-2007, на внеочередных парламентских выборах за Партию регионов проголосовали 35,2% голосов избирателей.

Экзит-полы TNS и PSB и Pablic Strategies свидетельствуют, что Партия регионов получила 34,9% и 34,5%.

По данным экзит-пола «Соціовиміру 2007», Партия регионов получила 34,7% голосов.