Мороз сказал, что будет делать дальше

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что в случае непрохождения его партии в Верховную Раду, СПУ будет готовиться к следующей избирательной кампании.

Об этом А.МОРОЗ заявил в эфире телеканала “Интер”, отвечая на вопрос журналистов относительно результатов экзит-полов.

“С партией будет все в порядке при любых условиях, все будет в порядке. Будет готовиться к следующей кампании”, - сказал он.

Кроме того, по словам А.МОРОЗА, СПУ имеет “очень интересную программу”, связанную с новым направлением деятельности партии – реализацией проектов “развития экономической инициативы граждан Украины”.

Как сообщал УНИАН, Национальный экзит-пол свидетельствует, что результат СПУ на сегодняшних досрочных парламентских выборах составляет 2,5%.