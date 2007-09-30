В Киевской области на избирательном участке умерла женщина
22:47, 30 сентября 2007Политика
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Сердечный приступ
На избирательном участке №5 территориального избирательного округа №88, расположенного в пгт Володарка Киевской области, умерла 78-летняя гражданка Украины, которая болела сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Происшествие зарегистрировано в дежурной части Володарского РО ГУМВД Украины в Киевской области.
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