В Киевской области на избирательном участке умерла женщина

На избирательном участке №5 территориального избирательного округа №88, расположенного в пгт Володарка Киевской области, умерла 78-летняя гражданка Украины, которая болела сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Происшествие зарегистрировано в дежурной части Володарского РО ГУМВД Украины в Киевской области.