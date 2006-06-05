Регионы грозят сорвать заседание 7 июня

Представители Партии регионов грозятся сорвать заседание Верховной Рады 7 июня, если представители «Нашей Украины», Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины снова будут просить перерыв в заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член политсовета Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если 7 июня они (депутаты фракций «Наша Украина» СПУ, БЮТ – УНИАН) будут, не дай Бог, опять просить перерыв, мы закроем двери, пусть здесь и договариваются», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Также он напомнил, что ранее Партия регионов направила всем победителям парламентских выборов свой проект коалиционного соглашения. По словам Е.КУШНАРЁВА, на данный момент ни от одной из политических сил они не получили отрицательного ответа. Он сказал, что сейчас фракции изучают предложения Партии регионов. Он также подтвердил, что Партия регионов ведет переговоры со всеми победителями выборов.

По словам Е.КУШНАРЁВА, сегодня никто не может сказать, какой будет парламентская коалиция. По его мнению, если все-таки будет сформирована неопомаранчевая коалиция, то просуществует она недолго. Он уверен, что рано или поздно будет сформирована коалиция с участием Партии регионов, поскольку ни одна другая коалиция не сможет вывести Украину из кризиса.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины по просьбе фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ объявлен перерыв до 7 июня для проведения консультаций по созданию коалиции. 25 мая лидеры этих политических сил договорились подготовить коалиционное соглашение до 7 июня.