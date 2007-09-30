Турчинов заявляет об очень критической ситуации

Руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что обнародованные данные экзит-полов до сих пор не дают возможности говорить о формате будущей коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, комментируя первые результаты экзит-полов.

«Те цифры экзит-полов, которые были обнародованы, не дают возможности смоделировать парламентское большинство», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что разница между возможными двумя коалициями может быть на уровне 1-2 депутатских мандатов. «Это очень критическая ситуация», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что по данным, которые есть у БЮТ, - БЮТ и Партия регионов получили почти одинаковую поддержку избирателей на уровне 33-34%.

Кроме того, по словам А.ТУРЧИНОВА, конечно, по данным экзит-полов, оппозиционные силы набирают меньше процентов, чем это есть в действительности. Руководитель избирательного штаба БЮТ связывает это с тем, что украинские избиратели побаиваются во время опроса правдиво отвечать, за кого они голосовали.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что не спешил бы делать выводы относительно возможного прохождения в ВР Коммунистической партии Украины. По его словам, очень многие избиратели путают такие две политических силы, как КПУ и КПУ (обновленная) и указывают, что они голосовали за коммунистов.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что примерно через час БЮТ начнет обнародовать свою информацию о параллельном подсчете голосов. Он напомнил, что на каждом избирательном участке есть представители БЮТ, которые будут передавать эти данные по мобильной связи, а позже будут поступать и копии протоколов УИК.

Отвечая на вопрос, в какую коалицию возможно вхождение Блока Литвина, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем говорить, кто будет брать Блок Литвина, и в какую коалицию».