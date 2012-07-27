Власенко: на Януковича не действует ничего, кроме финансовых санкций

Об этом он заявил в интервью ТСН.

До тех пор пока Европейский Союз не введет жестких финансовых санкций против ближайшего окружения Януковича и его семьи, «он ничего не будет воспринимать».

"Гражданину Януковичу глубоко наплевать, как на надежды тех украинцев, которые хотят видеть Украину в семье европейских государств, так ему глубоко наплевать на надежды тех украинцев, которые бы хотели видеть Украину в союзе с Россией. Он не хочет ни туда, ни туда. Господину Януковичу глубоко наплевать, что происходит с имиджем Украины", - сказал С.Власенко, добавив: "До тех пор пока Европейский Союз не введет жесткие финансовые санкции против ближайшего окружения Януковича и его семьи, он ничего не будет воспринимать".