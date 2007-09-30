Партия регионов проведет митинг на Майдане

Партия регионов завтра в 16.00 проведет на Майдане Незалежности в Киеве митинг своих сторонников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель центрального избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на брифинге.

«Завтра мы проведем митинг, чтобы поблагодарить наших сторонников за то, что нас поддержали», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, дальнейшая стратегия действий Партии регионов будет определяться после оглашения предварительных результатов выборов.

«Реакция последует только после того, как будут оглашены предварительные итоги голосования. И к такой стратегии я призываю все остальные политические силы», - подчеркнул он.

Б.КОЛЕСНИКОВ считает, что у Партии регионов, БЮТ и «Нашей Украины – Народной самообороны» достаточно сил и средств, чтобы проконтролировать ситуацию, связанную с возможными фальсификациями результатов выборов.