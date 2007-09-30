Результаты экзит-полов TNS и PSB и Public Strategies

Европейское агентство маркетинговых исследований TNS и американские компании PSB и Public Strategies обнародовали результаты собственных экзит-полов, которые были озвучены в эфире телеканала ICTV.

По их результатам в парламент проходят 5 политических сил.

По данным TNS это Партия Регионов - 34,9%, БЮТ - 32,4%, НУ-НС - 14,1%, КПУ - 4,5%, Блок Литвина - 3,5%.

По данным PBS и Public Strategies (США): Партия регионов - 34,5%, БЮТ - 30,4%, НУ-НС - 14,4%, КПУ - 5,2%, Блок Литвина - 4,0%.