Результаты экзит-пола Социоизмерения

На досрочных парламентских выборах по данным экзит-пола, которые обнародовал "Социоизмерение 2007" Партия регионов получила 34,7% голосов, Блок Юлии Тимошенко - 31,1%, "Наша Украина – Народная Самооборона" - 14,6%.

Коммунистическая партия получила - 4,9%, Блок Литвина - 3,6%

Трехпроцентный барьер не преодолела Соцпартия - 2,8%. Другие - 5,6%, Против всех проголосовали 2,7%.

"Экзит-пол "Социоизмерение 2007" провели Центр социологических и политологических исследований "Социоизмерение", Международный институт демократий и Институт социальных технологий по заказу международной общественной организации "Четвертая Волна".