Цушко подает в отставку

Сегодня министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

«Министр Василий ЦУШКО принял решение об отставке еще до объявления результатов выборов из-за того, что состояние его здоровья ухудшилось, а оставаться «формальным» министром он не хочет», - сказал К.СТОГНИЙ.

В то же время, как говорится в переданном УНИАН заявлении В.ЦУШКО: «Сегодня я принял решение об отставке. В пятницу состояние моего здоровья резко ухудшилось. Я понимаю, что время, необходимое для лечения и реабилитации повлияет на ситуацию в Министерстве внутренних дел».

Он констатирует, что «отравление нанесло значительный удар» по здоровью, что не позволяет «из этических соображений оставаться лишь формально в должности министра».

«Мое дальнейшее отсутствие в министерстве не позволит мне полностью реализовать все начатые инициативы: борьбу с коррупцией, очищении милиции от коммерческого груза, усиление социальной защиты сотрудников МВД. К сожалению, состояние здоровья не позволило мне завершить работу по всем этим направлениям», - отмечает В.ЦУШКО и добавляет: «Я с гордостью передаю своему преемнику министерство, в котором стало меньше коррупции, министерство, в котором сотрудники стали более социально защищенными, министерство, сотрудники которого чувствуют весомость и необходимость их труда именно для государства и граждан».

В.ЦУШКО также сообщает, что не держится за кресло. «Все время на посту министра внутренних дел я работал на Украину и Закон. Я не выполнял никаких политических или олигархических заказов, не проводил политических чисток, не ломал никого через колено. Для меня всегда приоритетом были, есть и будут Законность, Конституция и Порядок», - отмечает В.ЦУШКО и сообщает, что покидает милицию, «которая уже знает, что можно работать, не принимая участия в рейдерстве, не закрывая в СИЗО оппозиционных политиков, милицию, которая знает, что министр не должен прятаться за спины подчиненных».

Также В.ЦУШКО отмечает, что подает в отставку в момент, когда такой шаг уже не будет восприниматься как предвыборная агитация или как реакция на результат выборов. Он также сообщает, что будет «работать в политике».

Сейчас исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины является Михаил КОРНИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая в здании Генпрокуратуры он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. Для лечения министр был перевезен в Германию. Однако у него возникли некоторые подозрения по поводу того, что с ним произошло. В частности, по словам В.ЦУШКО, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время анализов выяснилось, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – случился инфаркт».

27 сентября кандидат в народные депутаты от СПУ, министр внутренних дел Василий ЦУШКО передал лично генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО документы о своем отравлении.