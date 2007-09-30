Турчинов считает, что Луценко поспешил с заявлением

Руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что официальное соглашение о создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и блоком «Наша Украина – Народная Самоборона», в случае победы этих сил на выборах, должен быть подписан в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня во время пресс-конференции, комментируя заявление лидера Блока «Наша Украина - Народная Самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО о том, что соглашение о создании коалиции будет подписано уже завтра.

«Я бы не говорил, что это соглашение будет подписано завтра», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он напомнил, что соглашение о сотрудничестве между БЮТ и НУ - НС было подписано еще в феврале этого года. Он отметил, что после подсчета голосов оно (соглашение – УНИАН) потребует рядя уточнений. «Но официально соглашение должно быть подписано в парламенте как того требует закон», - сказал А.ТУРЧИНОВ. В противном случае, подчеркнул он, это будет больше похоже на пиар-акцию, чем на реальную работу.