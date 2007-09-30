Партия регионов погрузилась во тьму
21:14, 30 сентября 2007Политика
866 0
В штабе Партии регионов, который расположен в кинотеатре «Зоряный», периодически возникают перебои с электроэнергией
Как передает корреспондент УНИАН, первые проблемы возникли во время брифинга кандидата в народный депутаты от Партии регионов Елены ЛУКАШ.
В 20.45 в штабе полностью пропал свет. Как предположили в Партии регионов, перебои с электроэнергией возникли из-за большого количества работающего электрооборудования – осветительных приборов, компьютеров и т. д.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter