Партия регионов погрузилась во тьму

В штабе Партии регионов, который расположен в кинотеатре «Зоряный», периодически возникают перебои с электроэнергией

Как передает корреспондент УНИАН, первые проблемы возникли во время брифинга кандидата в народный депутаты от Партии регионов Елены ЛУКАШ.

В 20.45 в штабе полностью пропал свет. Как предположили в Партии регионов, перебои с электроэнергией возникли из-за большого количества работающего электрооборудования – осветительных приборов, компьютеров и т. д.