Суд разрешил мэру Донецка проголосовать

Окружной административный суд разрешил городскому председателю Донецка Александру ЛУКЬЯНЧЕНКО принять участие в голосовании на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Как сообщил УНИАН руководитель Управления по связям с общественностью горсовета Донецка Максим РОВИНСКИЙ, "суд согласился с требованием городского головы и принял решение в его пользу".

"ЛУКЬЯНЧЕНКО проголосует на избирательном участке N3 после 21.00", - уточнил М.РОВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром А.ЛУКЬЯНЧЕНКО не смог проголосовать из-за того, что его исключили из списка избирателей на основании данных пограничной службы, хотя ему приходило приглашение прийти проголосовать.