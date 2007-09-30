У избирателей сдают нервы

Волынские правоохранители считают, что во время нынешних выборов избирателям не хватает воспитания и дисциплины. Как сообщила координатор Независимого общественного пресс-центра «Волынский выбор-2007» Богдана СТЕЛЬМАХ, по мнению стражей порядка, об этом свидетельствуют несколько неприятных фактов, имевших место на протяжении сегодняшнего дня.

В частности, по ее словам, на 135-м участке в Рожищенском районе один мужчина перечеркнул список избирателей. Вспылил он из-за того, что в списке увидел свою покойную маму, которая умерла еще 10 лет назад. Список избирателей был не сильно поврежден, поэтому члены участковой комиссии продолжили по нему выдавать бюллетени.

Кроме того, сообщила Б.СТЕЛЬМАХ, на 1-м избирательном участке житель Луцка захотел забрать бюллетень с собой домой. Когда этому пытались помешать наблюдатели, недовольный избиратель порвал бюллетень. Конфликт уладили работники милиции, прибывшие за считанные минуты.

Как отмечается в сообщении правоохранительных органов, из-за кадрового кризиса на волынских избирательных участках дежурит вместо двух только по одному милиционеру. Несмотря на это, как убеждают в областном управлении МВД, почти двух тысяч милиционеров полностью хватит, чтобы выборы в регионе прошли без инцидентов.