По состоянию на 20.00 явка избирателей составляет 57,53%

По данным из 12 территориальных избирательных округов, явка избирателей по состоянию на 20.00 составляет 57,53%.

Как передает корреспондент УНИАН, у ЦИК есть данные лишь по нескольким областям, в частности, в Винницкой области активность избирателей составляет 65%, в Черниговской – 60%, в Хмельницкой – 59%, в Харьковской – 57%, в Днепропетровской и Запорожской областях - по 56%.