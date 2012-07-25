ГПтСУ: Турчинов разговаривал с Тимошенко 3 часа, а Тейшейра не приехал

16:14, 25 июля 2012
Политика
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Свидание экс-премьер-министра Юлии Тимошенко с первым заместителем председателя ВО «Батькивщіна» Александром Турчиновым в больнице длилось три часа.

У Тимошенко с Турчиновым состоялся трехчасовой разговор

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы, отметив, что посол Евросоюза Жозе Мануэль Пинту Тейшейра на встречу с осужденной не прибыл, несмотря на то, что вчера администрация Качановской исправительной колонии № 54 предоставила разрешение Ю.Тимошенко на это свидание.

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