Организаторы экзит-пола заявляют о позорных инцидентах

Организаторы консорциума “Национальный экзит-пол’2007” заявляют об инцидентах на некоторых избирательных участках, которые помешали проведению опросов избирателей на выходе из избирательных участков.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор фонда “Демократические инициативы”, который является участником этого опроса, Илько КУЧЕРИВ, в Симферополе в 1-ом округе на 139-ом участке в 9.20 опрос был прекращен членами участковой избирательной комиссии. Они аргументировали свои действия тем, что интервьюеры проводят незаконную политическую агитацию, хотя и не смогли предоставить ни одного доказательства в подтверждение своих слов. У интервьюеров отобрали коробку для анкет, мотивируя это тем, что ее может кто-либо открыть, и она не опечатана.

По словам И.КУЧЕРИВА, несмотря на то, что интервьюеры предъявили документы об аккредитации от газеты Комитета избирателей Украины “Точка зору”, зачитывали выписку из закона об информации, это не повлияло на разрешение конфликта. Члены участковой комиссии вызвали милицию и составили акт, в котором указано о нарушении статьи 83 закона о выборах народных депутатов.

Учитывая это, интервьюеры с участка №139 перешли на участок №97, где экзит-пол проходит без проблем.

Второй случай зафиксирован на 27-ом участке 8-го округа в селе Новая Катериновка Красногвардейского района (АР Крым). В частности, утром к интервьюерам подошел один из членов комиссии и попросил их показать свои удостоверения. Сам член комиссии не представился. По словам И.КУЧЕРИВА, проверив документы интервьюеров, член комиссии попросил их прекратить проводить экзит-пол и уйти с участка.

“Информация об этих инцидентах будет передана международным наблюдателям и украинским журналистам, и они будут разбираться, поскольку это позорный случай”, - отметил И.КУЧЕРИВ.

Он также сообщил, что экзит-пол начался своевременно на 300 избирательных участках. Опросы избирателей проводят около 850 человек, планируется опросить около 20 тыс. граждан.