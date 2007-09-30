Янукович просил передать, что доволен

Премьер-министр Украины Виктор Янукович констатирует высокую явку избирателей в восточных и южных областях, сообщила представитель партии Анна Герман на брифинге.

"У меня только что была встреча с лидером нашей партии, и он просил передать вам, что доволен явкой на нынешних выборах, при этом он отмечает, что в районах, традиционно поддерживающих Партию регионов, явка достаточно высока", - сказала она.