Янукович просил передать, что доволен
18:27, 30 сентября 2007Политика
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К жителям центра и востока это не относится
Премьер-министр Украины Виктор Янукович констатирует высокую явку избирателей в восточных и южных областях, сообщила представитель партии Анна Герман на брифинге.
"У меня только что была встреча с лидером нашей партии, и он просил передать вам, что доволен явкой на нынешних выборах, при этом он отмечает, что в районах, традиционно поддерживающих Партию регионов, явка достаточно высока", - сказала она.
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