Водитель Сацюка второй раз заявил, что не считает себя пострадавшим от Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания председательствующая на процессе судья Анна Медушевская объявила, что в адрес суда от В.Давыденко поступила телеграмма, в которой он указывает, что не считает себя потерпевшим по этому делу и просит суд больше его не беспокоить.

В свою очередь, на вопрос председательствующей другие два подсудимых Владимир Тарасенко и Олег Павленов заявили, что не считают себя виноватыми в инкриминируемом им преступлении и готовы дать новые показания в связи с тем, что государственное обвинение переквалифицировало им обвинение.

Кроме того, О.Павленов попросил суд огласить заявление В.Давыденко, однако получил отказ.

Как сообщал УНИАН, 20 июля на заседании суда прокурор Дмитрий Лобань заявил, что Генеральная прокуратура Украины изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение по эпизоду о слежке на более мягкое.

Им изменено обвинение с злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.

Суть злоупотреблений, которые инкриминируются экс-министру, сводится к тому, что он, а также В.Тарасенко и О.Павленов (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД), в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении В.Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ В.Сацюка. Открытие этой ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.