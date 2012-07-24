Азаров убедился, что дело Тимошенко под европейским контролем

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, сегодня Н.Азаров провел встречу с сопредседателем мониторинговой группы, созданной по инициативе Президента Европарламента Мартина Шульца, экс-Президентом Европарламента Пэтом Коксом.

Во время встречи П.Кокс проинформировал главу украинского правительства о ходе выполнения мандата миссии Европейского парламента относительно изучения «дела Тимошенко» в Украине. В частности, он отметил, что члены миссии непосредственно принимают участие во всех судебных заседаниях, которые проходят по делу бывшего руководителя правительства. Кроме того, он сообщил Н.Азарову, что сегодня утром встречался с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и провел интересный и продуктивный разговор.

В свою очередь, Н.Азаров поинтересовался условиями работы мониторинговой группы Европарламента, пожеланиями и предложениями со стороны миссии. «Глава правительства убедился, что для полноценной работы миссии Европарламента в Украине созданы все необходимые условия, и нареканий на это со стороны представителей Европарламента нет», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Украине работает мониторинговая группа Европарламента во главе с бывшим Президентом Польши Александром Квасневским и экс-Президентом Европарламента П.Коксом.

Президент ЕП Мартин Шульц заявил, что П.Кокс и А.Квасневский будут иметь доступ ко всем документам дел, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам.

Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.