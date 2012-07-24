Тимошенко «в порядке исключения» встретится с Турчиновым и Тейшейрой

Заключенная экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко написала заявление на имя администрации Качановской исправительной колонии (№ 54) с требованием разрешить ей свидание с первым заместителем председателя партии «Батькивщина» Александром Турчиновым вместе с послом ЕС в Украине Жозе Мануэлем Пинту Тейшейрой, на что в порядке исключения получила соответствующее разрешение.

Об этом информирует Отдел по связям со средствами массовой информации, общественностью и международного сотрудничества Государственной пенитенциарной службы.

«Пресс-служба информирует, что по требованию осужденной, в порядке исключения, разрешение на проведение такой встречи предоставлено. О принятом решении осужденная Ю.Тимошенко информирована», - в частности, говорится в сообщении.

В то же время ГПтС Украины напоминает, что «врачи рекомендовали пациентке ограничить количество посещений на время пребывания в стационарном заведении».

Когда именно состоится указанная встреча – не сообщается.