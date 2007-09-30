Янукович посещает один из храмов Печерской лавры
16:55, 30 сентября 2007Политика
693 0
Пресс-конференция назначена на 00.00
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас находится вместе с женой и сыном в одном из храмов Печерской лавры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член Партии регионов Анна ГЕРМАН на пресс-конференции в штабе Партии регионов.
По ее информации, до обеда В.ЯНУКОВИЧ находился в штабе, проводил встречи с международными наблюдателями. В полночь, по словам А.ГЕРМАН, в штабе Партии регионов состоится пресс-конференция лидера Партии регионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter