Янукович посещает один из храмов Печерской лавры

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас находится вместе с женой и сыном в одном из храмов Печерской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член Партии регионов Анна ГЕРМАН на пресс-конференции в штабе Партии регионов.

По ее информации, до обеда В.ЯНУКОВИЧ находился в штабе, проводил встречи с международными наблюдателями. В полночь, по словам А.ГЕРМАН, в штабе Партии регионов состоится пресс-конференция лидера Партии регионов.