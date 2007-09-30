КИУ констатирует технический характер нарушений в Донецкой области

В Донецкой области основная часть нарушений, выявленных на избирательных участках, имеет "процедурный технический характер".

Об этом УНИАН сообщил председатель Донецкого областного отделения Комитета избирателей Украины Сергей ТКАЧЕНКО.

"На данный момент большая часть нарушений относится к процедурным моментам технического характера", - сказал он.

По словам С.ТКАЧЕНКО, наблюдатели областного отделения КИУ "констатируют низкое знание избирательного законодательства членами избирательных комиссий, что опять-таки приводит к нарушениям процедурных норм".

Кроме того, он привел другие случаи нарушений "дисциплинарного" характера. Так, по словам С.ТКАЧЕНКО, "на 14-м избирательном участке 43-го округа наблюдатель от "Нашей Украины" был в нетрезвом состоянии, в 43-м округе отсутствует шесть секретарей, что создало трудности в работе комиссий".

Также он обратил внимание, что в Константиновке (45-й избирательный округ), на 4-м избирательном участке не было света, а на 35-м - не было связи.