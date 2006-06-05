У «Нашей Украины» есть три кандидатуры на должность спикера
Коалиционное соглашение "практически" написано
«Наша Украина» еще не рассматривала возможную кандидатуру на должность Председателя Верховной Рады.
Об этом сказала руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ, сообщается на официальном сайте блока.
По ее словам, у них есть четкое понимание политической процедуры принятия решений на Совете партии и Политсовете блока. “В партийных кругах обсуждаются 3 кандидатуры на должность спикера. Партия имеет достойный кадровый потенциал», - отметила Т.МОКРИДИ.
«Наша Украина» в коалиции заняла второе место на парламентских выборах, и поэтому может претендовать на должность спикера», - объяснила она.
«В настоящее время главным является то, что коалиция будет, и практически написано коалиционное соглашение. Мы с самого начала говорили о том, что главное, - это программа, регламент, потом - распределение сфер ответственности. Коалиция, в первую очередь, это команда, которая способна брать на себя ответственность за реализацию плана развития страны, а если есть план и команда, только тогда можно расписывать роли», - сказала Т.МОКРИДИ.
Она не подтвердила информацию о том, что на переговорах обсуждались какие-либо кадровые вопросы. «Ни об одной фамилии на ни одну из должностей речь пока быть не может», - отметила Т.МОКРИДИ.
Как сообщает “Украинская правда”, на вопрос, принимает ли кто-то из отмеченных трех кандидатур участие в ведении переговоров по созданию коалиционного соглашения, Т.МОКРИДИ ответила утвердительно.
В то же время руководитель информдепартамента заметила, что, согласно уставу, все решения в "Нашей Украине" принимаются на совете партии и после этого объявляются.
«Для нас важным является вопрос команды и ответственности. Никогда кадровый вопрос не был краеугольным камнем», - заявила Т.МОКРИДИ.
«В «Нашей Украине» сегодня довольны тем, что помаранчевая коалиция будет, коалиционное соглашение уже практически согласовано», - добавила она.
Как сообщалось, в рабочую группу по написанию коалиционного соглашения входят премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидер "Нашей Украины" Роман БЕССМЕРТНЫЙ, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и член «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ.