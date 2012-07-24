Тюремщики хотят знать, сколько еще времени немцы будут лечить Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины обратилась к Министерству здравоохранения Украины относительно создания совместной комиссии медицинских специалистов Минздрава Украины, ГПтС Украины и немецких врачей клиники "Шарите" для определения необходимости, а также сроков дальнейшего проведения реабилитационных мероприятий в отношении осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в стационаре Центральной клинической больницы № 5 г. Харькова.

Как сообщили УНИАН в ГПтС Украины, в обращении отмечается, что с февраля 2012 года до этого времени, почти полгода, обследование и консультирование осужденной Ю.Тимошенко проводится при участии немецких врачей. Также, около двух с половиной месяцев (начиная с 9 мая 2012 года) она проходит реабилитационный курс в соответствии с предоставленными ими рекомендациями и под их постоянным контролем в условиях стационара Центральной клинической больницы № 5 г. Харькова, которая выбрана немецкими врачами клиники "Шарите".

В то же время, говорится в сообщении ГПтС, «информируем о том, что на протяжении упомянутого периода Ю.Тимошенко систематически нарушает процесс реабилитации, отказывается от процедур, как правило, из-за многочисленных встреч и свиданий, от проведения необходимых лабораторных обследований (анализов) и др.».