ПСПУ разоблачает фальсификации на Луганщине

В Луганском областном штабе Прогрессивной социалистической партии Украины заявляют, что в регионе готовится фальсификация результатов выборов путем вбрасывания бюллетеней по всем округам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявила председатель Луганского областного штаба ПСПУ Любовь КОРСАКОВА.

Для примера она привела ситуацию в избирательном округе №106, в котором, по ее словам, на 227 тыс. избирателей было получено свыше 237 тыс. избирательных бюллетеней.

Л.КОРСАКОВА также сообщила, что ПСПУ предупредила председателя облгосадминистрации, начальника областного управления милиции и председателей окружных комиссий, что члены партии ведут параллельный подсчет голосов и оставляют за собой право блокировать и перекрывать все дороги возле окружных комиссий в случае, если после закрытия участков и подсчета голосов окружной комиссией эти данные не совпадут с данными их параллельного подсчета.

По словам Л.КОРСАКОВОЙ, члены ПСПУ будут блокировать все пути до проведения повторного пересчета голосов, которого будут требовать даже через суды.