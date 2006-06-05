СБУ запретила въезд в Украину депутату Госдумы России

Служба безопасности Украины 3 июня приняла решение запретить въезд в Украину депутату Государственной Думы России, председателю Комитета по сотрудничеству между украинским и российским парламентами Константину ЗАТУЛИНУ.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Она объяснила, что въезд запрещен на основании закона Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства в интересах обеспечения безопасности Украины.

Деятельность К.ЗАТУЛИНА, отметила пресс-секретарь председателя СБУ, создает предпосылки для осуществления противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также – разжигание межнациональной вражды.

Как сообщалось, К.ЗАТУЛИН принимал участие в акциях протеста против приезда судна НАТО в Феодосию накануне плановых учений.

Справка УНИАН. 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», с которого были выгружены инженерная техника и строительные материалы для усовершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских Сил Украины. В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Си Бриз-2006», и это мероприятие было запланировано еще в прошлом году - о нем должны знать местная власть и руководство порта.

Местные жители и активисты ряда партий блокируют порт в Феодосии. При этом ряд партий заявили о незаконности присутствия иностранных войск на территории Украины, поскольку парламент не дал согласия на проведение международных военных учений на территории Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, по которому вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продолжении подготовки к учениям "Си Бриз, - 2006" и "Тугой узел - 2006". Кроме того, глава государства направил законопроект в Верховную Раду для внеочередного рассмотрения о допуске иностранных войск на территорию Украины в рамках учений.

Сами учения ранее были запланированы на 14 июня, рассмотрение законопроекта – на 7 июня.

Ряд экспертов заявляют по поводу ситуации в Феодосии, что Россия и пророссийские партии в Украине ведут таким образом идеологическую войну против Украины.