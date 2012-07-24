Российский космический корабль не смог пристыковаться к МКС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Национального аэрокосмического управления США (НАСА).

"Прогресс" отстыковался от станции в ночь на 23 июля. Планировалось, что во время повторного присоединения будет проведен ряд инженерных тестов модернизированной системы сближения, которой в будущем предстоит принимать другие российские космические грузовики.

Однако при попытке активировать систему "Курс" в ней обнаружились неполадки, что повлекло автоматическую отмену стыковки. Сейчас корабль находится на безопасном расстоянии от станции и готовится повторить задачу.

В сообщении отмечается, что новая попытка стыковки будет предпринята вслед за анализом возникшей проблемы и разработкой методов ее устранения.

По данным НАСА, вероятнее всего, "Прогресс" попытается пристыковаться к МКС в пятницу, 28 июля, после японского грузового корабля HTV-3.