Явка на выборы приближается к 21%

По состоянию на 14 часов самая высокая активность избирателей зафиксирована в Севастополе (28,08%), и самая низкая - в Закарпатской области (11%). Об этом сообщил в интервью журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что в целом по Украине явка избирателей немного превышает 20% (20,33%).

М.ОХЕНДОВСКИЙ также отметил, что существенные или грубые нарушения пока еще не зафиксированы.

По его словам, больше всего проблем связано с качеством списков избирателей.

Активность избирателей в Киеве составляет 18,05%, в Ивано-Франковской области – 16%, во Львовской – 17%, в Черновицкой – 15%, в Донецкой – 23%, Полтавской – 23% и Черниговской области – 23%.