Явка на выборы приближается к 21%
15:18, 30 сентября 2007Политика
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Больше всего - в Севастополе, меньше - на Закарпатье
По состоянию на 14 часов самая высокая активность избирателей зафиксирована в Севастополе (28,08%), и самая низкая - в Закарпатской области (11%). Об этом сообщил в интервью журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.
Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что в целом по Украине явка избирателей немного превышает 20% (20,33%).
М.ОХЕНДОВСКИЙ также отметил, что существенные или грубые нарушения пока еще не зафиксированы.
По его словам, больше всего проблем связано с качеством списков избирателей.
Активность избирателей в Киеве составляет 18,05%, в Ивано-Франковской области – 16%, во Львовской – 17%, в Черновицкой – 15%, в Донецкой – 23%, Полтавской – 23% и Черниговской области – 23%.
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