СМИ: Забужко отказалась от места в списке «Нашей Украины»

31 июля станет ключевой датой для объединенных правых — в этот день проведет свой съезд «Наша Украина» (на этот же день назначены съезд «Батькивщины» и внеочередная сессия парламента).

Как пишет газета «Сегодня», ссылаясь на лидера Украинской народной партии Юрия Костенко, ключевые вопросы объединения уже решены — на мажоритарных округах «Наша Украина», УНП и Конгресс украинских националистов выдвигают кандидатов по отдельности (но так, чтобы они не конкурировали друг с другом), а вот партийный список у них будет совместный, под флагом «НУ». «Вопрос списка у нас, как и у всех других партий, самый сложный, но я уверен, что до 31 июля мы его решим», — утверждает Костенко. Кроме того, сегодня, по его словам, будет обсуждаться вопрос первой пятерки списка: «Пока он еще не решен, причем ни за одним человеком нет закрепленного места в пятерке. Главное, чтобы эти фамилии как можно точнее отражали правую идеологию партии в глазах избирателей».

По словам источника, близкого к руководству «Нашей Украины», Юрия Костенко действительно в первой пятерке не будет: «Первым планируется Ющенко, вторым — Бондарчук (глава Госуправделами при президенте Ющенко), третьей — Ванникова (пресс-секретарь Ющенко), четвертым — бывший губернатор Полтавской области Асадчев. Пятой хотели видеть писательницу Забужко, но она отказалась. Костенко будет во второй пятерке».

Впрочем, по мнению политолога Вадима Карасева, несмотря на все объединительные процессы, у «Нашей Украины» мало шансов попасть в парламент: «Чтобы добиться этого, им нужно совершить невозможное. Однако, несмотря на это, проект Ющенко будет развиваться, так как главный вопрос не в парламентских выборах, а в президентских. Сейчас происходит активное переформатирование политического поля: активизировался Медведчук, из тюрьмы может выйти Тимошенко, и все это грозит кардинальным изменением нынешней конфигурации элит. Причем Медведчук прямо сказал, что Ющенко должен сидеть в тюрьме. Так что Виктору Андреевичу просто необходимо активизироваться, чтобы спасти нынешний расклад сил. Ему важно занять нишу на правом фланге и держать там оборону до лучших времен», цитирует Карасева «Сегодня».