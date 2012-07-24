Ющенко рассчитывает, что Янукович послушает Кучму и Кравчука

Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко в интервью 5 каналу.

Он заявил, что вопрос статуса русского языка будет зависеть от выборов в Верховную Раду.

"Ответ, быть или не быть русскому языку вторым, зависит, прежде всего, от октября 2012 года. Все остальное, нельзя политизировать, можно демонстрировать, я приветствую, аплодирую, можно даже не делать уроков, кто голосовал за этот закон. Забыть. Я скорее думаю, что моя нация это сделает, она забудет до октября", - цитирует Украинская правда.

"Когда я говорю о той работе, которую делает моя политическая сила, я считаю, что она абсолютно верно сделала, что стала инициатором события возле Украинского дома. Но события возле Украинского дома не дают ответа. Потому что мы работаем не с инструментом, который имеет конечное воздействие, и формирует ответ, всего на всего он порождает часть атмосферы, которая может повлиять", - уточнил он.

"Я занимаюсь, например, тем, что было бы очень хорошо, если бы три украинских президента сегодня стали солидарными, высказались по этой позиции, и склонили действующего президента сделать тот рычаг, который действительно в его руках - наложить вето", - отметил экс-президент.

При этом Ющенко уточнил, что "у президента выбор, мягко говоря сложный, потому что в любом случае ему будет поднята "желтая карточка", или одной частью, или второй".

"Я думаю, что голос первого президента, и второго, и третьего, может быть критичным, для того, чтобы на них или опереться действующему президенту, принять решение и объяснить нации, почему только так надо было им поступать. Это миссия президентов, уважаемые", - считает он.

Экс-президент также выразил убеждение, что больше чем он Януковичу никто замечаний не делает.

"Я думаю, что больше чем я, по теме антиукраинской политики, действующему президенту глаза в глаза никто не говорил. Я могу это утверждать", - подытожил он.