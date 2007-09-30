Арестованы председатель и член участковой комиссии

14:42, 30 сентября 2007
Политика
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Сообщает ГС "Опора"

Около 12 часов дня в Луганской области в территориальном избирательном округе №106 на участке №77 арестован председатель и член комиссии.

Об этом УНИАН сообщил руководитель избирательных программ Гражданской сети “Опора” Александр ЛОМАКО.

По его словам, наблюдатели организации зафиксировали случаи, когда на этом участке избирателям выдавали по два бюллетеня.

В данный момент милиция задержала председателя и члена комиссии, которые представляют Партию регионов.

 

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