Арестованы председатель и член участковой комиссии
14:42, 30 сентября 2007Политика
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Сообщает ГС "Опора"
Около 12 часов дня в Луганской области в территориальном избирательном округе №106 на участке №77 арестован председатель и член комиссии.
Об этом УНИАН сообщил руководитель избирательных программ Гражданской сети “Опора” Александр ЛОМАКО.
По его словам, наблюдатели организации зафиксировали случаи, когда на этом участке избирателям выдавали по два бюллетеня.
В данный момент милиция задержала председателя и члена комиссии, которые представляют Партию регионов.
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