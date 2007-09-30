Драка в Черниговском окружкоме признана правильной

Конфликтная ситуация, возникшая сегодня утром между представителями блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Коммунистической партии Украины в Черниговской ОИК территориального избирательного округа № 211, практически решена. Об этом сообщила член комиссии Алла ВАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, “драки между членами комиссии, собственно, не было. Произошло просто мужское столкновение между заместителем председателя комиссии Сергеем СОЛОМАХОЙ и членом комиссии Валерием СОЛДАТОВЫМ, которые по-своему пытались решить проблему”.

Как объяснила А.ВАЩЕНКО, окружная избирательная комиссия приняла несколько постановлений относительно изменений членов ОИК, “а затем члены рабочей группы спутали номер протокола и напечатали новые списки членов ОИК с 1 по 124 участок и выдавали их представителям комиссии”.

По ее словам, С.СОЛОМАХА заметил, что это не тот номер протокола и пытался забрать эти списки, в результате чего возникло недоразумение с В.СОЛДАТОВЫМ. «СОЛОМАХА своевременно все приостановил. Если бы обнаружили позже, могли бы быть проблемы», - сказала А.ВАЩЕНКО.

При этом она уточнила, что члены окружной избирательной комиссии согласились с ошибкой, и комиссия еще раз рассмотрит этот вопрос.

По мнению А.ВАЩЕНКО, изменения среди членов участковых избирательных комиссий незначительные. “Все они имели кворум, и эти изменения не повлияют на их работу”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, на брифинге в независимом пресс-центре «Выборы-2007» руководитель избирательных программ Общественной сети “Опора” Александр ЛОМАКО заявил, что около 7.10 в окружной избирательной комиссии ТИО № 211 побились заместитель председателя комиссии, представитель от НУ-НС С.СОЛОМАХА и члена комиссии от КПУ В.СОЛДАТОВ.