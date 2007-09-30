Тимошенко: состав коалиции будет известен уже завтра утром

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что завтра утром по результатам голосования будет известен состав парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Днепропетровске.

«Я думаю, что по результатам внеочередных выборов мы завтра утром можем четко назвать состав коалиции в Верховной Раде, четко сказать, сколько надо времени на формирование правительства и утверждение программы правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ выразила надежду, что коалицию сформируют «демократические команды».

«Мы знаем, что надо будет работать один день как за десять дней. Все хотят успешных результатов сегодня, немедленно. Времени «на раскачку» у нас не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, ей бы хотелось, “чтобы в этот раз победили не отдельные политики, а каждый из украинцев, имеющих надежду. Чтобы победили люди”.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “украинские избиратели 16 лет подряд бросают в урны бюллетени, а в действительности не могут получить главного – нормальной жизни”.

«Я бы хотела, чтобы в парламент пришла команда, способная служить людям, строить страну, а не защищать собственный бизнес», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила убеждение, что сегодня выборы состоятся.