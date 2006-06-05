БЮТ потребует уголовных дел против работников Генпрокуратуры

Блок Юлии Тимошенко будет требовать возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, если они не явятся на судебное заседание 8 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе БЮТ, распространенном пресс-службой блока сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Пресс-служба БЮТ отмечает, что Генпрокуратура «которая якобы расследует дело прослушивания телефонных разговоров экс-руководителями СБУ, позорно оскандалилась: безосновательно и незаконно возбудив уголовные дела, представители Генеральной прокуратуры не являются на судебные заседания, блокируя их работу», - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба БЮТ подчеркивает, что действия Генпрокуратуры “абсурдны с точки зрения обычной логики, поскольку высший орган надзора за соблюдением законности отказывается подтверждать обвинения, которые до того неоднократно в нарушение презумпции невинности озвучивались руководством ГПУ в СМИ”.

По мнению БЮТ, “даже не имея специального юридического образования, не трудно понять, что такое неожиданно оригинальное поведение Генеральной прокуратуры является фактическим признанием того, что ей просто нечего предоставить суду, и это является еще одним свидетельством фальсификации этих уголовных дел”.

“Генеральная прокуратура боится предоставить доказательства суду исключительно по одной причине, - потому, что их нет и никогда не существовало в природе, кроме как в болезненной фантазии заказчиков незаконного уголовно-репрессивного преследования наших коллег”, подчеркивается в заявлении.

Блок Юлии Тимошенко заявляет, “если 8 июня, в день очередного рассмотрения уголовных дел, представители прокуратуры опять проигнорируют свои должностные обязанности и требования законодательства и снова не явятся на судебное заседание, БЮТ будет инициировать возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, которые фальсифицировали эти дела, и лиц, которые отвечают в ГПУ за направление в суд материалов уголовных дел. Блок Юлии Тимошенко также будет настаивать на полной смене всего руководящего состава Генеральной прокуратуры”.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракции БЮТ, бывший председатель СБУ Александр ТУРЧИНОВ и его экс-заместитель Андрей КОЖЕМЯКИН проходят в нескольких уголовных делах в качестве свидетелей. В пресс-службе Генеральной прокуратуры уточнили, что одно из этих дел – дело о незаконном прослушивании высоких должностных лиц (по этому делу признаны пострадавшими экс-секретарь СНБО Петр ПОРОШЕНКО и экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ).

Второе дело – возбуждено прокуратурой 24 марта по факту уничтожения сотрудниками СБУ документов оперативно-розыскного дела, заведенного на российского бизнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, который якобы имеет причастность к компании “РосУкрЭнерго”. (Как объяснял по этому поводу заместитель генпрокурора Виктор ШОКИН, по неизвестным причинам 8 сентября 2005 года по распоряжению тогдашнего заместителя председателя СБУ А.КОЖЕМЯКИНА материалы дела по МОГИЛЕВИЧУ (20 томов) были уничтожены “за 40 минут”, прокуратура вызвала КОЖЕМЯКИНА для дачи показаний, но он не явился).