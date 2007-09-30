НУ-НС исключил 6 тыс. севастопольских двойников через суд

Апелляционный суд Севастополя удовлетворил все три апелляционные жалобы городского штаба избирательного блока «Наша Украина-Народная самооборона»» на постановления судов первой инстанции об отказе в удовлетворении административных исков о бездеятельности ОИК 225-го ТИО относительно внесения исправлений в общий список (речь идет о требовании НУ-НС исключить из списков так называемых “двойников”, которые здесь были выявлены 5915 человек - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня же ночью Нахимовский и Балаклавский районные суды также удовлетворили соответствующие иски уполномоченного НУ-НС.

По словам пресс-секретаря городского штаба НУ-НС Валерия ГОВГАЛЕНКО, вследствие этого 151 пара так называемых «полных двойников» (эти избиратели были дважды внесены в списки по одному избирательному участку, а всего именно таких, «полных двойников» в Севастополе в канун выборов было выявлено 1357 пар - УНИАН) была исключена из списков.

В то же время, добавил В.ГОВГАЛЕНКО, Ленинский районный суд отказал в удовлетворении аналогичного иска. Суд мотивировал свое решение тем, что решение Апелляционного суда относительно «двойников» поступило ему после 00.00, а «рассмотрение административных исков в день голосования не предусмотрено действующим законодательством».

В.ГОВГАЛЕНКО также сообщил, что в целом юристы городского штаба НУ-НС во время предвыборных гонок подали 16 жалоб в ОИК, которые не были рассмотрены, и 6 административных исков в суды первой инстанции, которые были отклонены. В то же время, апелляционные жалобы на решение этих судов, «которые юристы успели оформить и подать, были удовлетворены».

Как сообщил УНИАН член ОИК 225-го ТИО Владимир ДЕРЯБКИН, окружная комиссия получила решение Апелляционного суда и двух районных судов, но соответствующего заседания не проводила и своего официального отношения к этому еще не высказала.