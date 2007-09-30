Мороз после голосования едет на рыбалку

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ планирует сегодня после голосования на выборах поехать на рыбалку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время голосования на территориальном избирательном участке №11 территориального избирательного округа №218 в Киеве.

По словам А.МОРОЗА, он уже несколько недель мечтал порыбачить.

Также лидер СПУ отметил, что пришел голосовать «с нормальным рабочим настроением».

Александр МОРОЗ заверяет, что представители СПУ в избирательных комиссиях не допустят фальсификаций результатов голосования и подтасовки протоколов.

«Но эту задачу выполнить не просто, поскольку целеустремленно идет подготовка к фальсификации выборов, и я это хорошо знаю», - добавил А.МОРОЗ.

Он отметил, что предвыборная компания СПУ «прошла оптимально», поскольку члены партии имеют «приличный опыт участия в кампаниях».

«По моему мнению, она в креативном отношении прошла лучше, чем у других конкурентов - субъектов избирательной кампании», - считает А.МОРОЗ.

«Мы не тратили таких страшных, фантастических денег, во-первых, потому что их не было, а во-вторых, потому что, я уверен, необходимо по-другому строить кампанию», - сказал лидер Соцпартии.