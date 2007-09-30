Вычеркнутые из списков могут восстановиться, обратившись в ОИК

У граждан Украины, которые вернулись из-за границы и были вычеркнуты из избирательных списков, есть возможность восстановить себя в списках на основании решения окружной избирательной комиссии.

Корреспондент УНИАН на 51-м участке 218-го округа г. Киева стал свидетелем того, как люди, которые вернулись из-за границы за неделю, а то и более, приходили проголосовать, но все равно находили свою фамилию вычеркнутой из списка.

Глава комиссии посоветовал им обратиться с жалобой в окружную комиссию, отметив, что участок уже включил двух граждан в список на основании решения окружной избирательной комиссии.