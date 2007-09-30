Ющенко: выбираем между переменами и лжестабильностью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что на досрочных выборах Верховной Рады граждане Украины сделают свой выбор в интересах перемен вместо «лжестабильности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в интервью журналистам после голосования на участке № 1 в г. Киеве.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что эти выборы дадут стране толерантность между политическими силами и взаимопонимание.

«В конце концов, выборы носят ключевую задачу – это выбор. Убежден, выбор, который сделают граждане сегодня, это выбор, который принесет в Украину стабильность, а, сдругой стороны, экономическое и социальное развитие», - подчеркнул Президент.

Виктор ЮЩЕНКО убежден, что переголосования на выборах народных депутатов не будет, как и не будет «покупного Майдана».

Президент уверен, что внеочередные парламентские выборы пройдут честно и демократически, и все политические силы признают их результаты.

По словам В.ЮЩЕНКО, он признает любой результат голосования. «Независимо от цвета флага», - добавил он.