Ющенко жестко предостерег участников выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предупреждает о суровой ответственности за попытки фальсифицировать выборы. Об этом он сказал в своем телеобращении по случаю внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Президент выразил уверенность, что 30 сентября голосование состоится «честно и свободно, а решение граждан Украины будет нерушимым».

В то же время, Президент предостерег от намерений сфальсифицировать выборы: «Я жестко предостерегаю тех организаторов и исполнителей, которые могут осмелиться на попытки фальсификаций. Прощения и примирения не будет. Ответственность наступит по закону».

В.ЮЩЕНКО также пообещал мир и покой гражданам после выборов: «Мы открываем новый день. Против наименьших опасений я гарантирую мир и покой в нашем обществе».

По словам Президента, эти два фактора очень нужны для воплощения ясного и выверенного плана действий «на наше общее завтра».

«У нас очень много работы: она сложная, она очень часто неблагодарная, но она очень нужна нашей стране», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В частности, Президент отметил необходимость принятия новой редакции Конституции Украины, которую он пообещал одобрить совместно с народом. «Провозглашенные мной национальные политические, социальные, экономические и гуманитарные инициативы будут выполнены – я полон решительности и буду собирать для этой работы все общество», - также сказал Президент.

Глава государства выразил благодарность всем, кто помогает Украине провести демократические выборы: «К нам приковано внимание мира. Я благодарен всем партнерам и наблюдателям, которые убедятся в соответствии выборов с мировыми стандартами».