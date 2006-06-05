В Украине всю неделю будут идти кратковременные дожди

6 июня на территории Украины сохранится переменная облачность. В западных, восточных областях и Приазовье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории - преимущественно без осадков, лишь ночью в северных областях местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью будет 5-10° тепла, днем - 13-18° (в Карпатах ночью - 2-7°, днем - 7-12°); в южных, восточных областях и в Крыму ночью - 13-18°, днем - 22-27°; на остальной территории ночью - 9-14°, днем - 18-23°.

7-8 июня переменная облачность. 7 июня в Украине, 8 июня в северных и центральных областях (кроме Днепропетровской) без существенных осадков. На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, днем 8 июня в восточных областях и Приазовье местами сильные дожди, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью - 10-15°, на побережье морей и в восточных областях - 13-18°, 7 июня в северных областях - 7-12°, днем - 20-25°, на востоке местами - до 28°; в западных областях ночью - 6-11°, днем - 15-20° (в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°). Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории - северо-восточный, 5-10 м/с.

9-10 июня кратковременные дожди, местами грозы, ночью 9 июня в восточных областях местами сильные дожди (9 июня и ночью 10 июня в северных областях без осадков). Температура ночью - 10-15°, в западных областях - 7-13°, днем - 18-23°, в восточных областях, Крыму и Приазовье - до 25°.

11-13 июня кратковременные дожди (преимущественно днем), грозы. Температура ночью - 10-15°, на побережье морей - до 18°, днем - 21-26°.

14-15 июня в южной части, а 14 июня и в западных и северных областях - без осадков, на остальной территории отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области 6 июня переменная облачность. Ночью местами будет идти небольшой дождь, днем - преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 10-12°, днем - около 20°; при области ночью - 9-14°, днем - 18-23°.

7-8 июня переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7 июня - 7-12°, 8 июня - 10-15°, днем - 20-25°.

9-10 июня без осадков, только днем 10 июня кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 10-15°, днем 18-24°.