Мороз пожаловался международным наблюдателям
Лидер СПУ обеспокоен «фактами давления»
Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва, лидер СПУ Александр МОРОЗ обеспокоен «фактами давления на членов избирательных комиссий».
Об этом он сказал сегодня во время встречи с руководителями миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ и делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ на внеочередных парламентских выборах в Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь А.МОРОЗА Виктория ШВЕДОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ШВЕДОВОЙ, А.МОРОЗ выразил надежду, что выборы пройдут демократично благодаря внесенным в избирательное законодательство изменениям, которые препятствуют фальсификациям.
Он подчеркнул, что «присутствие наблюдателей на выборах всегда полезно».
По словам А.МОРОЗА, сегодня в Украине находится около 3 тысяч иностранных наблюдателей.
Он обратил внимание участников встречи на ь многочисленные нарушения при составлении избирательных списков и выразил обеспокоенность «фактами давления на членов избирательных комиссий».