Мороз пожаловался международным наблюдателям

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва, лидер СПУ Александр МОРОЗ обеспокоен «фактами давления на членов избирательных комиссий».

Об этом он сказал сегодня во время встречи с руководителями миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ и делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ на внеочередных парламентских выборах в Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь А.МОРОЗА Виктория ШВЕДОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ШВЕДОВОЙ, А.МОРОЗ выразил надежду, что выборы пройдут демократично благодаря внесенным в избирательное законодательство изменениям, которые препятствуют фальсификациям.

Он подчеркнул, что «присутствие наблюдателей на выборах всегда полезно».

По словам А.МОРОЗА, сегодня в Украине находится около 3 тысяч иностранных наблюдателей.

Он обратил внимание участников встречи на ь многочисленные нарушения при составлении избирательных списков и выразил обеспокоенность «фактами давления на членов избирательных комиссий».