Мороз не боится проигрыша СПУ на выборах

Лидер Социалистической партии, председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ заверяет, что не боится проигрыша своей политической силы на выборах, поскольку этого не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире программы «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

«Я думаю, что людей не нужно убеждать в том, что я не боюсь ничего», - сказал он. По словам А.МОРОЗА, на сегодня главным вопросом остается то, чем закончится «организованная авантюра с досрочными выборами». Он отметил, что если удастся отстоять объективность голосования, не допустить фальсификации, то вне всякого сомнения, нынешняя коалиция укрепит свои позиции.

А.МОРОЗ выразил уверенность, что нынешний состав коалиции в следующем парламенте возобновит свою деятельность. Кроме того, по его словам, он лично выступает за то, чтобы коалиция пополнилась новыми политическими силами. «Я этого не скрываю, мы не против расширения коалиции, но не за создание, а за присоединение к коалиции тех, кто хочет работать на благо Украины, а не заниматься глупостями вроде того, что мы видели» - сказал А.МОРОЗ.