Тимошенко сказала, что у нее есть разногласия с Ющенко

БЮТ никому не позволит снять мораторий на продажу земли в 2008 г. Об этом лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявила в эфире программы "Свобода" на телеканале "Интер". "Если мы снимем мораторий сегодня... мы получим колоссальные спекулятивные операции", - отметила она. Ю.Тимошенко подчеркнула, что снимать мораторий на продажу земли сейчас нельзя, поскольку в Украине нет рынка земли. Также она прибавила, что в этом вопросе она имеет разногласия с Президентом Украины Виктором Ющенко.

РБК-Украина