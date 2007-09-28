Где будет голосовать Ющенко
22:11, 28 сентября 2007Политика
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После голосования Президент пообщается с прессой
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проголосует на избирательном участке в Доме профсоюзов ориентировочно о 10.30 в воскресенье.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК.
По ее словам, Президент после голосования планирует пообщаться с прессой.
Также в день выборов в Секретариате Президента, начиная с 19.00, планируются ежечасные брифинги руководителей Секретариата Президента, которые будут информировать о событиях, связанных с ходом выборов.
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