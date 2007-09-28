Где будет голосовать Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проголосует на избирательном участке в Доме профсоюзов ориентировочно о 10.30 в воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК.

По ее словам, Президент после голосования планирует пообщаться с прессой.

Также в день выборов в Секретариате Президента, начиная с 19.00, планируются ежечасные брифинги руководителей Секретариата Президента, которые будут информировать о событиях, связанных с ходом выборов.