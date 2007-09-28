Тимошенко извинилась за всех политиков

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО попросила извинение у украинского народа за деятельность всех предыдущих властей в Украине.

Об этом она сказала во время акции "Молитва за Украину" на Софиевской площади в Киеве, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сегодня перед лицом Господа я за все власти, за всех политиков хочу принести покаяние за издевательства над людьми, за кровь, которая была пролита, за все последствия, которые власть принесла людям, от которых они страдают", - сказала лидер БЮТ.

"И я считаю, что если сегодня политики могут признать свои грехи и вину, если они могут искупить свои грехи, то Украина способна действительно духовно подняться", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что "вся агрессия, жестокость властей, которые господствовали в Украине, привели к тому, что сегодня большинство людей чувствуют себя несчастными".

После своей речи Ю.ТИМОШЕНКО зачитала молитву "Отче наш", а хор мальчиков консерватории им. Николая Лысенко запел "Молитву за Украину".

Как сообщал УНИАН, в Киеве на акцию «Молитва за Украину» на Софийской площади, по данным правоохранителей, собрались свыше 3 тыс. человек. Во время акции планируется выступление театра украинского фольклора «Берегиня», хора Выдубицкого монастыря, народной артистки Украины Нины МАТВИЕНКО, капеллы им. Ревуцкого.